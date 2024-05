Blinken: "Pronto pacchetto molto robusto per l'Ucraina"

(Agenzia Vista) Praga, 31 maggio 2024 “Vedrete anche un pacchetto molto robusto per l’Ucraina che sarà discusso nel summit. E come ha detto il segretario generale, rafforzeremo ancora di più i partenariati della Nato con altri Paesi non Nato, anche nell’Indo-Pacifico”, lo ha annunciato il segretario di Stato americano Blinken a margine della ministeriale esteri a Praga. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev