Fontana sul Premio Rosa Camuna: "È la festa dei lombardi, bisogna ringraziarli"

(Agenzia Vista) Milano, 29 maggio 2024 Intervenuto a margine della consegna dei premi Rosa Camuna 2024, la più alta onorificenza istituita dalla Regione, il Presidente della Lombardia Fontana ha affermato: “Oggi è la festa di tutti i lombardi: premiamo le persone che hanno fatto qualcosa di eccezionale in ambiti diversi, ma bisogna dire grazie a tutti i lombardi per quello che giorno dopo giorno stanno facendo. Contribuiscono tutti i giorni a far grande questa Regione”. / LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev