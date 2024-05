Verdetto Trump, Biden: Nessuno è al di sopra della legge

(Agenzia Vista) Usa, 31 maggio 2024 "Prima di iniziare il mio intervento, voglio solo dire alcune parole su quanto accaduto ieri a New York City. È stato riaffermato il principio americano secondo cui nessuno è al di sopra della legge. A Donald Trump è stata data ogni opportunità per difendersi. Era un caso statale, non federale. Ed è stato ascoltato da una giuria come milioni di americani che hanno prestato servizio nelle giurie", le parole del Presidente Usa Biden. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev