Panetta: "L'Italia può e deve superare i propri problemi e concorrere al progresso dell'Europa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2024 "L'agenda è chiara e può essere realizzato e va realizzata per tornare a crescere e per contare in Europa e con l'Europa contare nel mondo. Non riesco a credere che un Paese con la nostra storia, le nostre risorse, le nostre potenzialità, che insieme agli altri Stati membri ha saputo creare una comunità che ha garantito sviluppo benessere e convivenza pacifica a milioni di europei, non possa oggi superare difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti su cui tutti concordiamo. L'Italia ha concorso a fondare l'Unione Europea e ora può e deve concorrere al suo progresso" lo ha detto il governatore della Banca d'Italia presentando la relazione sul 2023. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev