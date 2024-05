Schlein: "Europee avranno conseguenze sull’Italia, è in gioco il futuro”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2024 "Qui è in gioco il futuro dell'Unione e quindi anche il futuro dell'Italia. Questo per un motivo molto semplice l'Italia ha una vocazione industriale, ha i saperi degli artigiani, le intelligenze delle nostre maestranze. Ma oggi non ha da sola il margine fiscale per fare investimenti, per far ripartire seriamente il Paese con un piano industriale che possa guidare la conversione ecologica, ritrovare un equilibrio con il pianeta e puntare sulla trasformazione digitale. Questo è quello che fa il next generation EU che abbiamo ottenuto con lo sforzo della famiglia socialista e del Partito Democratico. Devo dire questo noi vogliamo che il next generation continui, prosegua, mentre la destra nazionalista non ci ha mai creduto e cerca di fermare gli investimenti comuni europei", le parole della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev