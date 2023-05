Amministrative, Salvini: Governo ha dimostrato che volere è potere

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2023 "Come Lega e come centrodestra non posso che ringraziare gli italiani per le straordinarie vittorie ottenute quasi ovunque, da Nord a sud, che sono un merito per i nostri sindaci a livello locale, come Lega, con il centrodestra che hanno lavorato bene. Il Governo nazionale che in questi sette mesi va in politica dimostrando che volere è potere", le parole di Matteo Salvini a Latina. / Fb Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev