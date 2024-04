Amadues lascia la Rai, il video postato sui social: Ora è tempo di nuove sfide

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2024 "Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere . Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento . Grazie a tutti i Dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità . Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi , e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni . Non è nel mio stile . Un grazie speciale va alle Maestranze Rai che rappresentano al meglio lo spirito dell’azienda . Grazie anche ai Colleghi e ai tanti Artisti che hanno creduto in me e si sono fatti coinvolgere nelle mie idee. I programmi che ho avuto la possibilità e la gioia di realizzare (Sanremo compreso ) appartengono al Pubblico, ma rappresentano per me, un pezzo di cuore e di vita . Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali . È tempo di nuovi sogni", le parole di Amadeus in un video postato sui social. / Ig Amadeus Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev