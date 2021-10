Alluvione, un minuto di silenzio in Senato per Catania

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "Un minuto di silenzio in Aula Senato "in ricordo delle vite spezzate in Sicilia, così come di tutte le vittime delle tragedie ambientali che hanno segnato il nostro Paese". Lo ha chiesto la presidente Maria Elisabetta Casellati in apertura dei lavori. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev