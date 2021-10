Roberto Andò: Il Bambino Nascosto, thriller da camera in una Napoli guardata dallo spioncino

Roberto Andò firma il ritorno alla regia cinematografica portando sugli schermi dal 3 novembre Il Bambino Nascosto, la trasposizione del suo secondo romanco, edito dalla Nave di Teseo. "Un thriller da camera: in una casa dei quartieri popolari di Napoli dove puoi trovare un maestro di piano che si nasconde alla vista del mondo, interpretato da Silvio Orlando, e un bambino che fugge ad un destino segnato dalla camorra, Giuseppe Pirozzi: tra i due quello che non potevo mostrare nel romanzo, uno spazio di incomunicabilità che assottiglia portando i due a contatto". Importante la presenza della musica: "Un altro protagonista di questa storia di personaggi costretti a restare prigionieri in una casa, le note del piano sono quelle che avevo descritto nel romanzo: ma un rap della Napoli più moderna porterà il Maestro e il piccolo camorrista in erba a condividere un cambiamento di percorso".

