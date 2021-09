Il ritorno di Tommaso Paradiso con ‘Space Cowboy’: «Quei sogni diventati canzoni»

Tommaso Paradiso ha annunciato il nuovo album ‘Space Cowboy’ la cui uscita è prevista per gennaio 2022. Scrive l’artista: “Ringrazio quell’omino che un giorno non precisato di tantissimi anni fa si dimenticò di raggiungermi [...] Da lì in poi più le delusioni mi attaccavano più i miei sogni si irrobustivano, mi proteggevano, mi portavano lontano. Quei sogni sono diventati canzoni e le canzoni sono diventate la mia unica salvezza, un grido, un gesto di follia, uno squarcio... la compagnia del presente, il legame con il passato, tutte le immagini di proiezioni future [...] mi hanno accompagnato qui, in un’altra stazione, in un altro punto dello spazio e del tempo, in un’altra storia tutta da vivere e da raccontare. Sono sul precipizio dell’emozione o come urlerebbe il poeta: ‘Sto gonfio d'amore’”. Alla produzione di ‘Space Cowboy’ c’è Federico Nardelli e venerdì 15 settembre esce il primo singolo, piccola anticipazione di questo nuovo viaggio. Music: “Perception” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Gaia: il nuovo album è ‘Alma’: il video annuncio sui social