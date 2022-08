Aurora Ramazzotti è incinta: cosa sappiamo su gravidanza, fidanzato e futuri nonni Eros e Michelle

Aurora Ramazzotti è incinta: la conduttrice e influencer avrà un figlio dal compagno Goffredo Cerza. A dare la notizia è il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini: "Aurora Ramazzotti presto mamma – scrivono su Instagram – Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nonni rock".

Settimane fa Michelle Hunziker era stata vista acquistare un test di gravidanza in farmacia insieme alla figlia. Oggi arriva la conferma: è Aurora a essere incinta, non mamma Michelle come sostenevano alcune voci. Il bebè nascerà a gennaio. Lei e il fidanzato Goffredo stanno insieme da 5 anni, si sono conosciuti a Londra e da qualche anno vivono insieme a Milano. Goffredo Cerza, 26 anni, romano, è business analyst.

Laureato in ingegneria, è anche influencer digitale nel fitness. Occhi puntati sui futuri nonni "rock" adesso: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno di certo entusiasti della lieta notizia.