Adele, la cantante ha un nuovo fidanzato? Chi è Rich Paul

Lunedì 26 Luglio 2021, 14:27

La conferma non è ancora arrivata, eppure c'è chi la dà ormai come notizia certa: il nuovo fidanzato della cantautrice britannica Adele sarebbe Rich Paul. Non proprio uno sconosciuto, il nuovo compagno della cantante. Si tratta infatti del procuratore sportivo del cestista statunitense LeBron James e di diverse stelle dell'NBA. Dopo una prima apparizione proprio durante una delle finali, la nuova coppia sarebbe stata avvistata durante una cena a lume di candela. Abbracci e sorrisi a favore di macchina fotografica: i due faranno coppia fissa? Lo scopriremo, intanto ecco alcune informazioni su Rich Paul.