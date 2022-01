Viareggio: si barrica in casa e spara, le immagini dell'uomo sul balcone

Momenti di paura a Torre del Lago, frazione di Viareggio, dove un 45enne si è barricato in casa e ha sparato alcuni colpi di pistola ferendo lievemente un vigile del fuoco. L'uomo era stato raggiunto da agenti della polizia locale intervenuti per notificargli l'applicazione di un Trattamento sanitario obbligatorio ma si è rifiutato di aprire la porta. Sono stati quindi chiamati i vigili del fuoco, che hanno tentato di forzare l'ingresso; a quel punto l'uomo, che vive in casa con l'anziano padre, ha esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto il vigile del fuoco, rimasto lievemente ferito e portato in ospedale. Il 44enne resta barricato in casa, assieme al padre. Nel frattempo la polizia, che opera sul luogo, ha evacuato una scuola che si trova a poca distanza. Secondo gli agenti l'uomo avrebbe sparato due colpi con un arma detenuta illegalmente. (LaPresse)