Valanga in galleria, l'impressionante caduta della neve a Gaby (Aosta)

La Valle d'Aosta è alle prese con una persistente perturbazione che sta causando un importante accumulo di neve. Una recente valanga ha interrotto la strada regionale 44 della valle del Lys, a Gaby (Aosta), bloccando anche l'accesso a una galleria. Di conseguenza, la strada è stata chiusa, isolando i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La Trinité. «La valanga ha inizialmente raggiunto la galleria, per poi estendersi sulla strada stessa. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte» ha commentato il sindaco di Gaby, Francesco Valerio. La perturbazione in atto non mostra segni di attenuazione, con le autorità locali che continuano a monitorare la situazione insieme alla commissione locale per le valanghe. «Stiamo considerando la possibilità di chiudere alcuni segmenti della strada regionale come misura precauzionale» ha dichiarato Mattia Alliod, sindaco di Gressoney-Saint-Jean. A questo si aggiunge l'avvertimento del sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, riguardo alla potenziale chiusura del tratto stradale tra Bino e La Trinité a causa del rischio valanghe.