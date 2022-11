Tragedia Ischia, Curcio: «Più di 7 mila i comuni a rischio frana o alluvione, coinvolti oltre 8 milioni di abitanti»

«Più di 7mila comuni in Italia, è un dato Ispra, sono a rischio frana, a rischio alluvione, e a rischio erosione costiera: una serie di rischi concatenati, che coinvolge oltre 8 milioni di italiani. E vorrei sottolineare che stiamo parlando di rischi rispetto a dove si vive, poi ci sono i rischi legati ai movimento che ognuno di noi fa, dall'attività lavorativa e così via, il rischio si calcola non solo in funzione di dove si abita ma anche in funzione di dove si svolgono le diverse attività». Lo ha affermato Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, a SkyTg24.

Frana Ischia, recuperato il corpo di un uomo: vittime salgono a 8. Proseguono le ricerche dei dispersi