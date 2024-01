Tragedia di Rigopiano, il ricordo dei vigili del fuoco

In occasione del settimo anniversario della tragedia di Rigopiano i vigili del fuoco hanno pubblicato un video toccante sui profili social: "In quell'inferno di ghiaccio e macerie non sentimmo niente per 2 giorni dopo la valanga che investì l'hotel #Rigopiano, poi la prima voce dal buio: ne salvammo 9, 4 bambini e 5 adulti. A 7 anni da quel giorno, il pensiero dei #vigilidelfuoco è per le 29 vittime della tragedia"