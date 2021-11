Nell'anniversario del terremoto in Irpinia i Vigli del Fuoco postano le immagini dell'epoca con un messaggio sui social: "Il 23 novembre 1980 una terribile scossa di terremoto sconvolse l'Irpinia: in poco tempo 4.259 Vigili del Fuoco accorsero da tutta Italia in soccorso alla popolazione. Per non dimenticare le 2.914 vittime di quella tragedia". Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it