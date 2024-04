Strage Erba, nuova udienza processo revisione: parola alla difesa di Rosa e Olindo

Nuova udienza del processo di revisione a Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006. I legali della coppia hanno illustrato ai giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Brescia i motivi per cui non sarebbero stati i coniugi a uccidere Raffaella Castagna, il suo bambino Youssef di due anni, Paola Galli, madre di Raffaella e la vicina di casa Valeria Cherubini. "A me ciò che interessa è che vengano arrestati i veri colpevoli, che salti fuori la verità", ha affermato prima dell'inizio dell'udienza Azouz Marzouk, compagno di Raffaella Castagna, che si è detto convinto dell'innocenza di Romano e Bazzi. (Lapresse)