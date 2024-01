Shoah, La Russa e Segre al memoriale della stazione centrale di Milano

Quando entro al Memoriale della Shoah "non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata" quello che ho vissuto "l'ho mai dimenticato". Lo ha detto la senatrice a vita, Liliana Segre, arrivando al Memoriale della Shoah a Milano in occasione della visita con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Segre ha guidato La Russa fino al Binario 21, sotto la stazione Centrale, da cui lei stessa, 13enne, venne deportata verso Auschwitz, il 30 gennaio 1944. La visita è in forma privata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it