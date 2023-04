Sgarbi a Viterbo il 25 aprile, il presidente dell'Anpi si rifiuta di stringergli la mano: «Inaccettabile». Il video è virale

“Quello che è successo a Viterbo è la prova di come c’è chi utilizza il 25 aprile come strumento di lotta politica. Tutto ciò è inaccettabile” Così Sgarbi , a Viterbo, per la Liberazione, dopo che il Presidente dell'anpi ha rifiutato di stringergli la mano.

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, nel momento in cui ha preso la parola in piazza San Lorenzo, è stato fischiato da un gruppo di militanti dell’Anpi che ha cercato d’impedirgli di parlare. «Certo è davvero tragicomico come finti antifascisti, in nome di un’idea equivoca di «libertà» - ha commentato il sottosegretario - abbiano tentato d’impedirmi di parlare, e cioè di negare quella libertà di espressione che dovrebbe essere uno dei valori fondanti di questa ricorrenza. Quello che è successo a Viterbo è la prova di come c’è chi utilizza il 25 aprile come strumento di lotta politica. Tutto ciò è inaccettabile».

Sgarbi ha anche detto che il presidente dell’Anpi di Viterbo di non gli ha dato la mano: «Da quando è finito il Covid ci si dà la mano - ha detto Sgarbi dal palchetto - il presidente dell’Anpi ha preferito non darmela».

