Sentenza Mollicone, la sorella di Serena: «Mio padre ha tanto atteso questo giorno»

«Abbiamo tanto atteso questo giorno, soprattutto mio padre, speriamo che lui sia con noi». Lo ha detto Consuelo Mollicone, sorella di Serena, la giovane di Arce uccisa nel 2001, a pochi minuti dall'inizio dell'ultima udienza del processo per l'omicidio. In mattinata i giudici si ritireranno in Camera di Consiglio per emettere la sentenza