Sciopero medici 5 dicembre, le richieste al governo

Oggi 5 dicembre il settore sanitario affronterà una giornata di sciopero nazionale di 24 ore indetto da importanti sindacati ospedalieri. Medici e infermieri incroceranno le braccia in una protesta che minaccia di causare il rinvio di 1,5 milioni di visite, esami e interventi. La mobilitazione non terminerà il 5 dicembre, poiché è previsto un ulteriore sciopero il 18, organizzato da altre sigle sindacali. La protesta si concentra sulla manovra che, secondo i manifestanti, non tutela adeguatamente medici e cittadini, con uno slogan unico: 'Salviamo il Ssn'. Le richieste sindacali includono assunzioni di personale, detassazione delle retribuzioni, risorse adeguate per il rinnovo contrattuale, depenalizzazione dell'atto medico, cancellazione dei tagli alle pensioni e un'area contrattuale autonoma per gli infermieri. I sindacati chiedono al governo azioni concrete e una riallocazione delle risorse economiche, sottolineando la necessità di affrontare criticità strutturali come la carenza di personale e le condizioni di lavoro difficili.