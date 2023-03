Salvini non risponde su figli coppie gay: «Io apro cantieri»

«Chiedete a chi si occupa del tema, io apro cantieri, la domanda va rivolta a chi si sta occupando del tema». Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, a margine di una iniziativa in corso a Milano per il tesseramento della Lega, non ha risposto sul tema del vuoto legislativo a proposito dei figli delle famiglie omogenitoriali, che saranno in piazza per chiedere il riconoscimento dei loro diritti. Il vicepremier ha aggiunto, parlando in dialetto milanese, «Ofelè fa el to mestè», (pasticciere fa il tuo mestiere ndr).

Fonte: Askanews