Rovigo, sequestrato quasi mezzo quintale di cocaina: tre arresti

Tre arresti e quasi mezzo quintale di cocaina sequestrato, oltre a 400.000 euro, rappresentano il risultato di un’indagine lampo della polizia di Stato di Rovigo, svolta lo scorso venerdì 14. L’attività di polizia giudiziaria, condotta dai poliziotti della squadra mobile della questura di Rovigo, in collaborazione con quelli di Reggio Emilia, si è concretizzata, nel Comune di Bosaro (Rovigo) e nella provincia emiliana, con il rinvenimento di 2 involucri contenenti, ciascuno, più di un chilo di cocaina, nonché di una piccola quantità di marijuana e di una macchina per realizzare confezioni in sottovuoto.

Sono stati anche rinvenuti, all’interno di un’auto, oltre 17mila euro e, all’esito di successive perquisizioni eseguite a casa delle persone coinvolte, due cittadini di nazionalità albanese e una donna moldava, altri 39 panetti di cocaina, oltre a denaro contante ammontante a complessivi 390mila euro. I tre coinvolti sono stati arrestati in flagranza, per spaccio di sostanze stupefacenti, e portati in carcere.