Ragusa, truffa da 115 milioni di euro con bonus edilizio: 2 arresti

La Guardia di Finanza di Ragusa ha arrestato un imprenditore campano, mentre un altro si trova agli arresti domiciliari per aver abilmente e fittiziamente creato e commercializzato, con la complicità di altre 5 persone, oltre 115 milioni di euro di falsi crediti d’imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi con il “bonus Facciate e Bonus Ristrutturazioni”, in realtà mai avvenuti. L’Autorità Giudiziaria ha disposto anche il blocco di crediti fiscali inesistenti, con il sequestro preventivo di denaro, beni e assetti societariper 115.135.522,00 di euro. La ricostruzione delle transazioni finanziarie ha consentito di accertare l’autoriciclaggio di oltre 57 milioni di euro. (LaPresse)