Pescara, spara ai vicini di casa: arrestato

Ha sparato contro una coppia di vicini di casa, ferendo gravemente entrambi, poi è fuggito, ma i carabinieri, allertati da una telefonata al 112, sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo in flagranza di reato. L'autore del gesto, un venticinquenne di Civitaquana (Pescara), ora rinchiuso nel carcere di Pescara, dovrà rispondere di tentato omicidio plurimo aggravato. I carabinieri della compagnia di Penne (Pescara) sono intervenuti ieri intorno alle 23 in un'abitazione di Civitaquana da dove, con un filo di voce, la donna ferita, 29 anni, era riuscita a telefonare riferendo subito l'identità dell'uomo che, dopo essersi presentato in casa, aveva esploso colpi di arma da fuoco contro di lei e il suo convivente, 56enne. Entrambi, soccorsi dal 118, sono riusciti a confermare il nome del giovane che, a sangue freddo, aveva rivolto contro di loro un'arma. Lui è stato rintracciato a bordo della sua auto mentre tentava di tornare a casa; con sé aveva una pistola calibro 22 regolarmente denunciata, immediatamente sottoposta a sequestro. Ascoltato dai carabinieri, il giovane ha ammesso subito le sue responsabilità. (video Max Schiazza)