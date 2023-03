Padova, finanzieri sequestrano cosmetici con sostanza vietata

EMBED





I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 420 prodotti per la cura della persona e l'igiene contenenti una sostanza vietata dalla specifica normativa di settore e 1.600.000 articoli per negozi irregolari, potenzialmente pericolosi per i consumatori. Gli interventi eseguiti traggono origine da una attività investigativa svolta sul territorio provinciale che ha consentito di individuare due esercizi commerciali, operanti nel settore della vendita di prodotti non specializzati per la casa, l'ufficio e la persona, in cui veniva posta in vendita la merce in rassegna. (LaPresse)