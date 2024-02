Omicidio Primavalle, i genitori di Michelle Causo: «Vogliamo pena severa»

"Meloni ha fatto la 'legge Caivano' per cui, per i reati gravi, si può andare in carcere a 18 anni e invece non è vero niente. Vogliamo una pena certa, severa, non ho bisogno di pubblicità o di slogan: hanno ammazzato nostra figlia e con lei anche altre 20 persone". E' lo sfogo di Daniela Bertoneri e Gianluca Causo, rispettivamente madre e padre di Michelle Causo , uccisa il 28 giugno 2023 da un diciassettenne di origini cingalesi, all'ingresso del Tribunale dei minori dove è in corso la prima udienza del processo. "Vuole passare per infermo mentale e poi va in giro a fare ricerche su come ammazzare una persona, compra lo scotch e poi vuole passare per infermo mentale. Si dovrebbe vergognare anche il suo avvocato, neanche dovrebbe essere difeso", aggiungono. "In tutto questo dello Stato non si è fatto vivo nessuno, non ci hanno dato una lira nemmeno per il funerale. Michelle è una figlia di Roma, hanno fatto i funerali di Stato a tutti, e per nostra figlia zero, non si è sentito nessuno", affermano inoltre i due. (LaPresse)