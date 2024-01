Olindo e Rosa, ok alla richiesta di revisione del processo

EMBED





La Corte d'Appello di Brescia ha dato il via libera alla revisione del processo nei confronti di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba, avvenuta nel 2006. Fissata il primo marzo l'udienza al termine della quale i giudici decideranno sull'istanza di revisione della sentenza di condanna. La coppia è accusata dell'uccisione di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk (di poco più 2 anni), la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini.