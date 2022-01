(LaPresse) In pochi hanno partecipato alla manifestazione indetta da gruppi No Vax e No Green pass in piazza Dante, a Napoli. Non più di cinquanta i partecipanti, quasi tutti senza mascherina. Saltata anche l'annunciata partecipazione del cantautore Povia. L'appuntamento, fissato per le 15 in concomitanza con le altre città italiane, non ha raccolto molto proseliti né ci sono stati problemi di ordine pubblico.