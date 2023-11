Neve tonda, cosa è lo strano fenomeno che ha imbiancato la Puglia: la spiegazione del meteorologo

Nella notte tra il 25 e il 26 novembre l'aria artica che ha raggiunto l'Italia ha portato la neve anche in Puglia a quote bassissime. Imbiancati diversi paesi in provincia di Foggia, nel Subappennino dauno e nel Gargano, ma anche località di pianura come Grottaglie (Taranto) ad appena 133 metri sul livello del mare. La neve è scesa a quote collinari anche a 200 - 300 metri sul livello del mare, soprattutto sul Gargano, monti Dauni, Valle d'Itria, Murgia e sud est barese. Un fenomeno inusuale ma che ha una spiegazione scientifica: si chiama Graupel o Neve Tonda.

Il risveglio fiabesco dei paesini in Puglia imbiancati dalla prima neve caduta con l'arrivo dell'aria artica negli ultimi giorni. Nella notte tra il 25 novembre e il 26 novembre precipitazioni nevose si sono registrate in provincia di Foggia, nel Subappennino dauno e nel Gargano. Ma non si tratta di veri e propri fiocchi bensì di un fenomeno chiamato "neve tonda" o Graupel, simile alla grandine: è un tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica del dimetro di circa 2-5 mm. Il paesaggio è comunque da cartolina.

Neve Tonda o Graupel cosa è e come si forma

«Non sono in realtà veri e propri fiocchi» spiega Michele Conenna, Tecnico Meterologo, ma «Bensì una sorta di grandine che si verifica quando lo scarto temico è molto importante».

«Difatti questa massa di aria fredda è arrivata velocemente sulle nostre regioni, portandoci questo crollo delle temperature temporali che sono risultati nevosi a bassa quota. Quindi il fenomeno a causa anche delle alte temperature al suolo». Come spiega il tecnico infatti, negli ultimi mesi c'era stato un periodo molto caldo. Il risultato sono stati «questi chicchi "enormi" e rotondi» chiamati "neve tonda" che sono caduti anche a bassissima quota, fin sulla costa creando un paesaggio fiabesco.