Neve Dolomiti ad agosto, le spettacolari immagini da un rifugio sulla Marmolada

(LaPresse) Nevica, in agosto, sulle Dolomiti. Come testimoniano i video postati sui social da Carlo Budel, gestore del rifugio di Punta Penia, la punta più alta della Marmolada che si trova a 3.343 metri di quota.