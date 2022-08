Asiago, mucca cade in un crepaccio: recuperata dai vigili del fuoco

GALLIO - Una mucca era caduta in un crepaccio sabato 13 agosto, poco distante da Malga Campo Mandriolo a Gallio, e non riusciva a risalire per tornare a casa. I vigili del fuoco di Asiago hanno fatto intervenire questa mattina, 14 agosto, l'elicottero Drago 59 del reparto volo di Venezia.