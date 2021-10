Medicane, allerta meteo rossa in Sicilia

(LaPresse) La Sicilia di nuovo in allerta per l'arrivo del Medicane Apollo pronto ad abbattersi sull'isola già in ginocchio per il maltempo che tra lunedì e martedì ha fatto registrare tre vittime, tutte nel catanese. Nella notte forti piogge nelle province di Ragusa e Siracusa mentre è stata chiusa la statale 114 a Cava Sorciaro, tra Augusta e Siracusa, così come numerose scuole chiuse in diverse province. Nel Catanese e nel Siracusano sono stati 160 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore. Arrivati i rinforzi da Campania e Puglia, al momento sulla Sicilia orientale sono in atto piogge intense.