Messina Denaro, arrestati i figli dell'autista del boss

I Carabinieri del Ros e dele i poliziotti del Servizio Centrale Operativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo , su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico dei fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, entrambi indagati per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’essere stati commessi al fine di avvantaggiare Cosa nostra. Si tratta dei figli di Giovanni Salvatore Luppino, accusato di essere l'autista del boss Matteo Messina Denaro, morto il 25 settembre scorso. Secondo gli investigatori, i due fratelli – unitamente al padre – avrebbero contribuito al mantenimento delle funzioni di vertice del capo mafia castelvetranese, fornendogli prolungata e variegata assistenza durante la latitanza e partecipando al riservato sistema di comunicazioni attivato in suo favore. (LaPresse)