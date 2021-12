Massimo Ferrero dopo Sampdoria-Genoa nel 2019: «Il mio ultimo derby? Ve dovete attaccà ar c***o»

(Agenzia Vista) Genova, 14 aprile 2019 Samp, Ferrero: "Il mio ultimo derby? Ve dovete attaccà ar c***o" “Sei derby vinti, tre pareggiati e uno l’abbiamo perso perché il noviziato si paga. Era Ferrero”, sottolinea ad alta voce il patron blucerchiato. Ma allora ne vincerà un altro? “Io non dico niente, chi vivrà vedrà. Le chiacchiere le lascio a voi. Non dite ai tifosi che alzo il prezzo: io non alzo niente, dare moneta vedere cammello. Ma dire che è l’ultimo derby, se devono attaccà… Così la finimo qua” il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero dopo il 2-0 della Samp nel derby col Genoa / courtesy TELENORD Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev