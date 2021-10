Allerta rossa in Sicilia a causa del maltempo. Numerosi disagi, sopratutto nella zona orientale, hanno attivato la Protezione Civile. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado in città per la giornata di lunedì 25 ottobre e con decorrenza immediata dei parchi e dei cimiteri comunali. Tantissime chiamate alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa della pioggia e del forte vento.