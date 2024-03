Maestra di sostegno picchia un bimbo alle elementari a Cesenatico: incastrata dai video

(LaPresse) Picchiava il bimbo di 7 anni che le era stato affidato in una scuola primaria a Cesenatico (Forlì-Cesena). Una insegnate di 63 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti di un minore. L’indagine scaturisce da una segnalazione da parte di alcuni maestri, i quali, notando gli atteggiamenti aggressivi della collega nei confronti del bambino hanno informato i carabinieri. L’attività investigativa, condotta mediante intercettazioni audio-video, ha permesso di accertare vari tipi di maltrattamenti consistenti in strattonamenti, tirate di orecchie, piccoli schiaffi, spintoni, oltre a frasi ingiuriose e umilianti.