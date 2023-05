Livorno, 11 kg. di cocaina nascosti in auto: arrestato

Aveva nascosto 11 chilogrammi di cocaina sulla sua utilitaria, sotto il sedile posteriore sui cui erano sedute le due figlie piccole. Un uomo, un 40enne straniero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Livorno dopo una meticolosa perquisizione al porto mentre era pronto a imbarcarsi per la Sardegna con tutta la famiglia. La sostanza stupefacente è stata scoperta grazie al fiuto di due labrador antidroga. I finanzieri hanno quindi deciso di approfondire il controllo, garantendo la dovuta attenzione e cautela alle due bambine, e hanno rinvenuto diversi panetti di cocaina pura che, al dettaglio, avrebbe fruttato oltre tre milioni di euro. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità, e condotto in carcere. (LaPresse)