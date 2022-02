Incendio su traghetto tra Grecia e Italia con 288 persone a bordo: le immagini sui social

(LaPresse) Sono 288 le persone, tra passeggeri e personale, che viaggiavano sul traghetto partito dalla Grecia e diretto in Italia sul quale è divampato un incendio. Secondo quanto si apprende dalla guardia costiera italiana, le persone a bordo della nave si sono messe in salvo sulle scialuppe di salvataggio, mentre proseguono le operazioni di soccorso. Si tratta di un mezzo della Grimaldi Lines. Il rogo è divampato non lontano dall'isola di Corfù, a 10 miglia dalle coste greche, dopo che il traghetto era partito da Igoumenitsa. A coordinare le operazioni di soccorso, la guardia costiera greca, mentre dall'Italia la guardia costiera ha già messo a disposizione mezzi aerei e navali di appoggio. Secondo quanto si apprende non ci sarebbero vittime. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE