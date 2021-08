Incendi Sicilia, fermati due allevatori presunti piromani, sono padre e figlio

(LaPresse) Due pastori catanesi sono stati fermati dai carabinieri perché sospettati di essere responsabili di aver appiccato incendi boschivi nella zona dei monti Iblei: i due allevatori stavano anche progettando un grande incendio a Ferragosto. Il decreto di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa a conclusione di rapide indagini avviate a seguito di una serie di roghi che, a partire dal mese di luglio, hanno interessato vaste aree della provincia, in particolare la zona dei monti Iblei, in agro di Buccheri, un borgo medievale di circa 1.800 abitanti che, in alcuni casi è risultato anche lambito dalle fiamme, con serio rischio per l’incolumità della popolazione.