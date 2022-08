Giovanni Zanier, convalidato l'arresto ai domiciliari per Julia Bravo. L'avvocato della soldatessa Usa: «Julia è confusa e frastornata»

Il Gip del Tribunale di Pordenone ha convalidato l'arresto di Julia Bravo, la soldatessa statunitense di 20 anni, che ha travolto e ucciso il quindicenne di Pordenone mettendosi alla guida ubriaca. Il Giudice ha anche confermato la misura degli arresti domiciliari, da applicarsi all'interno della stessa Base. «Sono distrutta dal dispiacere, mi scuso con tutti per il dolore che ho causato». Ha detto Bravo nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto che si è svolta stamani. La giovane aviere Usa, che per il resto si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ha chiesto di poter rilasciare dichiarazioni spontanee soltanto per porgere le scuse ai genitori e al fratello della vittima. Le parole dell'avvocato Aldo Masserut.