(Adnkronos) - Giornata contro l’omofobia. Un numero crescente di vittime e di giovani hanno difficoltà a fare coming out in famiglia. L’Italia, dopo lo stop al Ddl Zan, si piazza al 33esimo posto nella classifica dei diritti LGBTQ in Europa. In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, i dati sulla situazione italiana della comunità LGBTQ.