Alluvione Emilia Romagna, i vigili del fuoco da Roma a Forlì: «Così abbiamo salvato una bimba di due anni e tre cani»

Dal nostro inviato Mauro Evangelisti

«Siamo arrivati da Roma il 17 maggio e ci siamo messi subito a disposizione del comando di Forlì. Qui c'è tanto da fare e vogliamo essere di aiuto. Proprio adesso stiamo collaborando al salvataggio di un disabile rimasto bloccato in casa». Marco De Conciliis è capo squadra esperto di Roma e con i suoi colleghi sta lavorando senza sosta per aiutare i cittadini ancora bloccati nelle case. «Questa notte a Villafranca abbiamo salvato una bambina di due anni con la madre. Sono sceso dal mezzo anfibio e l'abbiamo recuperata. Il padre l'aveva in braccio e me l'allungata. Poi è salita anche la zia e un cane, mentre la mamma e il papà l'abbiamo recuperati dopo. Nel primo viaggio oltre la bimba, che è stata bravissima, la zia e il cane abbiamo portato via anche in signore con altri due cani. C'era moltissima acqua, il viaggio è durata una oretta. È andato tutto benissimo e la bimba Anita è stata bravissima, è stato come un gioco, le mandavo i bacetti».

Maltempo Emilia-Romagna, il sorvolo elicottero sul comune di Sant'Agata sul Santero