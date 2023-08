Firenze, arrestato lo zio della bimba scomparsa

E' stato arrestato a Firenze insieme ad altre 3 persone lo zio di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa il 10 giugno. L'indagine riguarda il racket degli affitti nell'ex hotel Astor occupato da immigrati. Tra le accuse estorsioni, lesioni e tentato omicidio. Perquisiti anche i genitori della piccola peruviana. L'inchiesta, in particolare, venne avviata in seguito a un episodio che si verificò il 28 maggio scorso, quando un uomo di nazionalità ecuadoregna precipitò da una finestra dell'immobile di via Maragliano per sfuggire a un'aggressione, dopo che marito e moglie erano stati minacciati e piccihiati con un a mazza