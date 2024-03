Danni per forte vento all'aeroporto di Trapani, scalo rimane operativo

"In seguito al forte vento che si è abbattuto nel Trapanese, abbiamo aperto un tavolo di crisi in aeroporto per valutare i danni. Abbiamo messo in sicurezza il terminal che ha subito ingenti danni per garantire i primi voli regolari. Abbiamo ripristinato un minimo di normalità in aeroporto e si stanno valutando i danni del vento con raffiche che superavano i 150 km/h. Ora il vento è calato, tanto da assicurare regolari voli". E' quanto ha dichiarato Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi.

TRAPANI (ITALPRESS) - (fonte ufficio stampa Airgest)]