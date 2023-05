Calabria, crolla viadotto per le forti piogge: era stato chiuso poco prima

A causa delle piogge incessanti e della piena del fiume Trionto é crollata una parte del viadotto “Ortiano 2”, lungo la strada statale 177 Dir “di Longobucco”, nel territorio del comune omonimo, in provincia di Cosenza. Il crollo non ha provocato conseguenze per le persone grazie al fatto che l’Anas, nel primo pomeriggio di ieri, aveva provveduto, in via precauzionale, ad interdire il transito di mezzi leggeri e pesanti lungo tutta la statale. Il viadotto era stato aperto al traffico nel 2016 dalla Regione Calabria e l’Anas ne aveva acquisito la gestione nel 2019. Le cause del crollo sono in corso di accertamento da parte dei tecnici di Anas.

«Ho appena concluso una riunione che ho convocato d’urgenza subito dopo avere visto queste immagini incredibili». Ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato su Facebook dopo aver visionato un filmato del crollo del viadotto. «Si tratta di un ponte - aggiunge Occhiuto - costruito soltanto nove anni fa dai Comuni del posto, i Comuni della Comunità montana Destra Crati - Sila Greca, che crolla in questo modo. Sono immagini che ricordano il ponte di Genova, il ponte Morandi, che ha mietuto tantissime vittime. E sapete perché non ci sono state vittime? Perché Anas, in modo previdente, ha chiuso questo tratto di strada, e quindi ha impedito che passassero mezzi di cantiere ed automobili. Altrimenti oggi commenteremmo una tragedia. Ho chiamato l’amministratore delegato di Anas perché mi sono compiaciuto per questa scelta». «Domani - ha detto ancora il Governatore della Calabria - andrò sul posto. E soprattutto pretenderò che tutte le responsabilità, se responsabilità ci sono, vengano accertate. Perché nel 2023 un ponte costruito soltanto nove anni prima non può cadere in questo modo». La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un fascicolo sul crollo.

(Video Facebook Vittoria Baldino)

Alluvione Emilia Romagna, cosa è successo: nel Ravennate in 36 ore pioggia dal doppio al triplo mensile