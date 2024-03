Cogliate, demolita la storica torre dell'acquedotto: il momento dell'esplosione

È stata demolita a Cogliate (Monza Brianza) la torre dell'acquedotto, un simbolo del paese che ha raggiunto i 60 anni di servizio. Questo intervento apre la strada alla riqualificazione urbana, restituendo spazio vitale al cuore della comunità. La decisione di abbattere la torre è stata presa dopo aver constatato che la struttura non era più in funzione e non era più collegata all'acquedotto, rendendola obsoleta e senza una funzione pratica. Il momento culminante è stato alle 10:45, quando il sindaco Andrea Basilico ha dato il via alla serie di esplosioni controllate che hanno portato alla caduta dell'acquedotto.