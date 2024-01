Caso Pozzolo, Zappalà: «Ho sentito botto, non ho visto chi ha sparato»

“Ero presente nella sala, ma ci sono indagini in corso e vorrei attenderne l’esito". Così Davide Zappalà, assessore ai Lavori Pubblici del comune di Biella, al termine dell’audizione negli uffici della Procura parlando ai cronisti. E aggiunge: “non ho avuto modo di assistere alle parti principali della vicenda. Ho sentito il botto, non ho visto chi ha sparato e neanche l’onorevole Pozzolo con la pistola in mano. Ho visto la pistola per la prima volta al termine della serata quando i marescialli l’hanno messa via. Credo che si stia esagerando sull’attenzione mediatica, per quanto fossero presenti personaggi di primo piano". Zappalà è uno dei testimoni nell'ambito della vicenda che vede indagato il deputato di FdI Emanuele Pozzolo per lesioni personali aggravate dall'uso delle armi dopo il colpo di pistola partito durante il veglione di Capodanno nei locali della Pro loco nella cittadina biellese. (LaPresse)