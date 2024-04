Campi Flegrei, al via le esercitazioni con la popolazione







Le prime esercitazioni coordinate dalla protezione civile nei Campi Flegrei sono state pianificate: il 22 aprile ci sarà una simulazione per scenari meno gravi, mentre il 30 e 31 maggio verranno effettuate esercitazioni di evacuazione per scenari più gravi. In ottobre, si terrà un test specifico per il rischio vulcanico. Durante un incontro con i cittadini, organizzato dalla Protezione Civile, dal comune di Pozzuoli e dalla Regione Campania, si è discusso l'importanza di migliorare le vie di fuga e la continua informazione alla popolazione riguardo la vulnerabilità e gli aspetti scientifici del fenomeno vulcanico, che recentemente ha mostrato un'incrementata attività sismica.